В регионе ищут водителя "Газели", насмерть сбившего женщину и скрывшегося

Правоохранители региона устанавливают личность водителя предположительно Газ-3302, который стал виновником смертельного ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, 26 октября, примерно в 6:45 ныне разыскиваемый водитель на 1001 км трассы М-5, в районе поворота на "старую дорогу", сбил 69-летнюю жительницу Самары, которая стояла на правой обочине. После этого водитель скрылся с места ДТП, не оказав помощи пострадавшей.

28 октября пешеход скончалась от полученных травм в реанимационном отделении СОКБ им. В. Д. Середавина.

Как сообщают в областной полиции, у автомобиля отсутствует правое зеркало.