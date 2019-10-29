16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Вилоновской водитель иномарки сбил на переходе ребенка на самокате В регионе ищут водителя "Газели", насмерть сбившего женщину и скрывшегося В Нефтегорском районе во въехавшей под КамАЗ легковушке пострадала женщина При столкновении легковушки с прицепом трактора в Борском районе пострадали двое подростков В Самаре молодой водитель, спровоцировавший ДТП с четырьмя машинами, отказался от освидетельствования на опьянение

ДТП Происшествия

В регионе ищут водителя "Газели", насмерть сбившего женщину и скрывшегося

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правоохранители региона устанавливают личность водителя предположительно Газ-3302, который стал виновником смертельного ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, 26 октября, примерно в 6:45 ныне разыскиваемый водитель на 1001 км трассы М-5, в районе поворота на "старую дорогу", сбил 69-летнюю жительницу Самары, которая стояла на правой обочине. После этого водитель скрылся с места ДТП, не оказав помощи пострадавшей.

28 октября пешеход скончалась от полученных травм в реанимационном отделении СОКБ им. В. Д. Середавина.

Как сообщают в областной полиции, у автомобиля отсутствует правое зеркало.

Сотрудники ГИБДД Ставропольского района продолжают поиск мужчины и призывают всех, кому что-либо известно о случившемся, позвонить по телефонам: 28-36-96 (дежурная часть); 8 9277752769 (группа розыска).

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3