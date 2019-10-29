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ДТП Происшествия

На ул. Вилоновской водитель иномарки сбил на переходе ребенка на самокате

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 октября, в 20:00 в Самаре 24-летний водитель Toyota Rav 4 напротив дома № 22 по ул. Вилоновской сбил 10-летнего ребенка, который переезжал на самокате проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали в отделение травматологии.

В ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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