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ДТП Происшествия

Две женщины пострадали в ДТП на ул. Революционной

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 октября, в 12:10, в Самаре участником ДТП стал 22-летний водитель Kia, ехавший по ул. Революционной в направлении ул. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, поворачивая налево на пересечении с ул. Печерской, автомобилист не уступил дорогу встречному Renault под управлением 47-летнего мужчины и столкнулся с ним.

В аварии пострадали две пассажирки Renault — женщины 71 и 41 года. Их доставили на "скорой" в больницу.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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