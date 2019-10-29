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ДТП Происшествия

На трассе М-5, между Самарой и Тольятти, водитель грузовика сбил пешехода

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 октября, в 3:50, под Самарой произошло ДТП с участием 42-летнего водителя грузовика Isuzu, ехавшего по трассе М-5. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, между 1007 и 1008 км трассы автомобилист сбил 71-летнего мужчину, который шел в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.

Пешеход получил серьезные травмы. Его доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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