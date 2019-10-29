В Новокуйбышевске неизвестные обстреляли окна школы № 5

Утром 29 октября неизвестные обстреляли, предположительно, из пневматического оружия окна школы № 5 в Новокуйбышевске на ул. Бочарикова. Сообщение об этом появилась в соцсетях.

Случившееся получило общественный резонанс. Люди писали в соцсетях, что на оконном стекле третьего этажа остались отметины от пуль.

В обсуждениях одного из постов появился комментарий директора школы Ольги Кудряшовой: "В 9:00 с улицы раздались хлопки, похожие на выстрелы, которые повредили одно оконное стекло, однако в помещение, отрикошетив, не попали". По словам Ольги Кудряшовой, в данный момент на месте происшествия работают правоохранители.

"Дети и сотрудники школы не пострадали, — уточнила Ольга Кудряшова. — В целях безопасности детей перевели в другую аудиторию. По мнению полиции, угроза жизни и здоровью детей отсутствует".

Официальных комментариев по этому поводу от правоохранителей пока не поступало.