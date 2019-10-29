В Тольятти произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей

Во вторник, 29 октября, в Тольятти произошло ДТП с участием 29-летнего водителя Mitsubishi Lancer, ехавшего по Ленинскому проспекту в направлении ул. Жукова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительной версии, у дома № 1д по Ленинскому проспекту автомобилист неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Great Wall под управлением 37-летнего мужчины. Затем Mitsubishi врезался в стоявшую впереди Lada Priora, которым управляла 24-летняя девушка, и Lada Granta, за рулем которой находился 42-летний водитель. А Great Wall столкнулся со стоявшей Lada Vesta под управлением 55-летнего мужчины и Kia Rio, которым управлял 28-летний водитель. Kia Rio отбросило на Toyota Porte с 29-летней девушкой за рулем, а Lada Priora после удара по инерции столкнулся с автомобилем ВИС под управлением 60-летнего мужчины. Поврежденная Lada Granta после столкновения отлетела в оказавшийся поблизости автомобиль такой же модели с 47-летним водителем за рулем.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек — 29-летний водитель Mitsubishi. Какие травмы он получил, пока неизвестно.

Обстоятельства массового ДТП устанавливаются.



