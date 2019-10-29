Найден мальчик, пропавший в Чапаевске

Пропавшего 12-летнего жителя Чапаевска нашли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщалось ранее, 26 октября, около 11:00, ребенок ушел гулять и не вернулся. Его поисками занимались сотрудники ОМВД России по Чапаевску.

Где и при каких обстоятельствах был обнаружен пропавший ребенок, полицейские пока не сообщают, но уточняют, что противоправных действий в отношении него не совершалось.

"С ним и родителями работают сотрудники полиции", — сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.