16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Новокуйбышевске неизвестные обстреляли окна школы №5 В Сызранском районе нашли артиллерийские снаряды времен гражданской войны В Чапаевске пропал 12-летний мальчик Чрезвычайные службы Самары выезжали проверять подозрительную сумку в сквер им. Мичурина В Самарской области разыскивают жительницу Обшаровки, страдающую потерей памяти

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Найден мальчик, пропавший в Чапаевске

ЧАПАЕВСК. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пропавшего 12-летнего жителя Чапаевска нашли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщалось ранее, 26 октября, около 11:00, ребенок ушел гулять и не вернулся. Его поисками занимались сотрудники ОМВД России по Чапаевску.

Где и при каких обстоятельствах был обнаружен пропавший ребенок, полицейские пока не сообщают, но уточняют, что противоправных действий в отношении него не совершалось.

"С ним и родителями работают сотрудники полиции", — сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3