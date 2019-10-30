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ДТП Происшествия

На трассе М-5 погиб водитель "четырнадцатой", врезавшийся в грузовик

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 октября, в ДТП на трассе М-5 в Самарской области погиб водитель легковушки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 3:30 23-летний водитель "четырнадцатой" на 1096 км трассы выехал на встречную полосу и столкнулся с ISUZU под управлением 46-летнего мужчины. От удара грузовик опрокинулся. После этого в "четырнадцатую" врезалась "семерка", за рулем которой был 49-летний автомобилист.

Водитель "четырнадцатой" скончался на месте происшествия. Управлявший грузовиком мужчина получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась.

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