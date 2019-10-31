ХК "Лада" обыграл на выезде "Буран" - 2:0

Очередным соперником "Лады" стал воронежский "Буран", который она победила со счетом 2:0.

В этой игре в составе "Лады" дебютировал один из лучших снайперов ВХЛ минувшего сезона Андрей Белозеров, которого тольяттинцы накануне выменяли у "Северстали".

Счет в начале второго периода открыл нападающий волжан Артем Артемов (форвард отличился во втором матче подряд) — 0:1.

В начале третьего периода преимущество гостей закрепил лучший снайпер лиги Александр Тимирев, забросивший свою 17-ю шайбу в сезоне.

До финальной сирены счет не изменился — "Лада" одержала победу 2:0.

Голкипер "Лады" Александр Скрынник в четвертый раз в сезоне отыграл "на ноль", догнав лидировавшего по этому показателю Глеба Носова ("Зауралье").