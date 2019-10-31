16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦСК ВВС "в сухую" проиграл "Ростову" ХК "Лада" обыграл на выезде "Буран" - 2:0 ХК "Лада" приобрел нападающего "Северстали" Нападающий "Лады" Семен Кизимов вызван в молодежную сборную "Лада" на выезде обыграла "Ростов" - 6:5

Хоккей Спорт

ХК "Лада" обыграл на выезде "Буран" - 2:0

ВОРОНЕЖ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Очередным соперником "Лады" стал воронежский "Буран", который она победила со счетом 2:0.

В этой игре в составе "Лады" дебютировал один из лучших снайперов ВХЛ минувшего сезона Андрей Белозеров, которого тольяттинцы накануне выменяли у "Северстали".

Счет в начале второго периода открыл нападающий волжан Артем Артемов (форвард отличился во втором матче подряд) — 0:1.

В начале третьего периода преимущество гостей закрепил лучший снайпер лиги Александр Тимирев, забросивший свою 17-ю шайбу в сезоне.

До финальной сирены счет не изменился — "Лада" одержала победу 2:0.

Голкипер "Лады" Александр Скрынник в четвертый раз в сезоне отыграл "на ноль", догнав лидировавшего по этому показателю Глеба Носова ("Зауралье").

 

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3