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Пожары Происшествия

В Самаре 63 человека тушили крупный пожар в производственном здании на Заводском шоссе

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 31 октября, в 5:34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в производственном двухэтажном здании на Заводском шоссе, 101/3 в Советском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В 5:44 пожарные, приехавшие на место происшествия, установили, что открытым пламенем горит двухэтажный железный ангар. Площадь пожара составила 400 кв. м. В 5:51 пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2.

В борьбе с огнем участвовали 63 человека, которые использовали 15 единиц техники.
Пожар удалось ликвидировать в 7:31.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что погибших и пострадавших нет.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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