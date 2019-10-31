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ДТП Происшествия

В Самаре школьник попал под колеса Renault Logan

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 октября, в Самаре напротив дома №10 по ул. Силина автомобиль Renault Logan сбил 11-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 19:05 41-летняя водитель иномарки ехала со стороны ул. Зои Космодемьянской в направлении ул. Ташкентская. В пути она допустила наезд на ребенка, шедшего по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослых.

В результате происшествия мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей быть максимально внимательными при проезде пешеходных переходов.

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