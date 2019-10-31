На мосту в центре Сызрани из-за снегопада произошло три ДТП

В четверг, 31 октября, утром в Сызрани на верхнем мосту у Вознесенкого монастыря неподалеку друг от друга произошло сразу три ДТП в которые оказалось втянуто несколько автомобилей, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства каждой из аварий и уточняют, что пострадавших нет.
По факту произошедших ДТП проводятся проверки. Причиной случившегося стражи порядка называют погодные условия — снегопад и скользкую проезжую часть, и призывают водителей быть внимательнее в пути.