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ДТП Происшествия

На мосту в центре Сызрани из-за снегопада произошло три ДТП

СЫЗРАНЬ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 31 октября, утром в Сызрани на верхнем мосту у Вознесенкого монастыря неподалеку друг от друга произошло сразу три ДТП в которые оказалось втянуто несколько автомобилей, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства каждой из аварий и уточняют, что пострадавших нет.

По факту произошедших ДТП проводятся проверки. Причиной случившегося стражи порядка называют погодные условия — снегопад и скользкую проезжую часть, и призывают водителей быть внимательнее в пути.

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