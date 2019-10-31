"АКОМ" вошел в состав финального перечня производителей Минпромторга РФ

Министерством промышленности и торговли РФ завершен первый квалификационный отбор производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). В финальный перечень вошли 711 заявок, среди которых — компания "АКОМ".

КППК — один из ключевых механизмов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направленный на поддержку увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной российской промышленной продукции. Компании, заключившие соответствующие соглашения с Минпромторгом России, смогут получить льготное кредитование по широкому перечню направлений, включая инвесткредиты на создание экспортно-ориентированных производств, аккредитивы, факторинг и кредиты иностранным покупателям российской продукции. Размер субсидированной процентной ставки составит 4,5% годовых.

Самарская область стала регионом-лидером по количеству одобренных заявок — 40. В свою очередь, АО "АКОМ" — флагман отечественного производства аккумуляторных батарей — занял первое место по Российской Федерации в отрасли "Автомобильное машиностроение, в том числе производство газомоторной техники". Этот результат достигнут благодаря масштабным планам компании по экспортным поставкам при минимальном использовании кредитных средств.

В настоящее время компания "АКОМ" — основной российский экспортер стартерных аккумуляторов, обеспечивающий порядка 65% экспорта в отрасли. Это единственный в РФ производитель аккумуляторов под знаком "Сделано в России". Включение "АКОМ" в престижный перечень Минпромторга России подтверждает высокий потенциал и перспективы компании.