В ДТП на ул. Мориса Тореза пострадали двое маленьких детей

В четверг, 31 октября, в 10:10, в Самаре произошло ДТП с участием 28-летнего водителя Lada Granta, ехавшего по ул. Мориса Тореза в сторону ул. Авроры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, поворачивая налево — на ул. Переулок Водителей, он не уступил дорогу встречному Kia под управлением 24-летней женщины и столкнулся с ним.

В аварии пострадали двое детей из Lada Granta, одному из которых год, а другому — три. Какие у малышей травмы, пока не известно.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.