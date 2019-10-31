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ДТП Происшествия

В ДТП на ул. Мориса Тореза пострадали двое маленьких детей

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 31 октября, в 10:10, в Самаре произошло ДТП с участием 28-летнего водителя Lada Granta, ехавшего по ул. Мориса Тореза в сторону ул. Авроры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, поворачивая налево — на ул. Переулок Водителей, он не уступил дорогу встречному Kia под управлением 24-летней женщины и столкнулся с ним.

В аварии пострадали двое детей из Lada Granta, одному из которых год, а другому — три. Какие у малышей травмы, пока не известно.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Гид потребителя

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