Три человека пострадали в ДТП с УАЗом и бензовозом у Сызрани

В четверг, 31 октября, в 15:00 на Сызранской объездной дороге в ДТП попал 54-летний водитель УАЗ Patriot. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, на 16 км трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с пустым бензовозом Renault под управлением 55-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель и два пассажира УАЗа. Их доставили в больницу для оказания помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают водителей соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.