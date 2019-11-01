В Самаре почти полгода искали убийц "сталкера", пропавшего на развалинах ЗиМа

В Самаре завершено расследование уголовного дела по факту исчезновения 34-летнего местного жителя Андрея Гайдукова, сообщает samara.kp.ru.

23 января Андрей вместе с двумя друзьями — Евгением и Александром, отправился на развалины завода им. Масленникова за цветным металлом. Друзья вернулись, а Андрей пропал.

На промысел мужчины отправились около 22:00. В какой-то момент у Евгения возникли проблемы с машиной. Он остался ремонтировать, а двое других членов команды пошли на развалины. По словам Александра, он замерз и пошел в автомобиль. Потом через 30-40 минут вернулся на место, где они разошлись с Андреем, но его уже не было.

Искали мужчину волонтеры и полицейские. Вскоре к поискам подключились и следователи, которые к тому времени уже возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ — "Убийство". Поисковые мероприятия ни к чему не привели, шансов на то, что разыскиваемый жив, с каждым днем становилось все меньше. Никогда раньше на такой срок Андрей не пропадал.

Под подозрение в первую очередь попали друзья Андрея, бывшие с ним в тот вечер. Их неоднократно вызывали на допросы, проверяли на детекторе лжи, вывозили на место пропажи — показать как все происходило. Но эти мероприятия результатов не дали, да и мотива у спутников Андрея не было.

Дело сдвинулось с мертвой точки в начале июня. Возлюбленную Андрея Гайдукова и его маму пригласили в Следственный комитет. Там им сообщили, что в трансформаторной будке на развалинах ЗиМа военные нашли обгоревший труп человека. Внешне определить личность оказалось невозможно, но близкие опознали обгоревшие ключи и телефон.

Экспертиза подтвердила — погибший именно Гайдуков. В ходе разбирательств правоохранители пришли к выводу, что охотник за цветметом был уверен, что в той будке нет электричества и схватился за провод напряжением 220 вольт. Шансов выжить у него не было.

"Сейчас уголовное дело прекращено. Следователи пришли к выводу, что это несчастный случай", — пояснила изданию старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.