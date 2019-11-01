16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из ТЦ "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 170 человек В Самаре почти полгода искали убийц "сталкера", пропавшего на развалинах ЗиМа В Новокуйбышевске неизвестные обстреляли окна школы №5 В Сызранском районе нашли артиллерийские снаряды времен гражданской войны В Чапаевске пропал 12-летний мальчик

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Из ТЦ "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 170 человек

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 1 ноября, в 21:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в подвальном помещении торгового центра "Парк Хаус", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные не обнаружили очага горения. Огнеборцы установили, что в подвальном помещении произошло короткое замыкание электросветильника без последующего горения.

В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из здания было эвакуировано 170 человек.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1