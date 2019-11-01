Из ТЦ "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 170 человек

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В пятницу, 1 ноября, в 21:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в подвальном помещении торгового центра "Парк Хаус", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.