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ДТП Происшествия

В Елховском районе опрокинулся микроавтобус с восемью детьми

ЕЛХОВКА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 2 ноября, в Елховском районе, по предварительным данным, на повороте к селу Елховка столкнулись микроавтобус Iveko и Lada Largus. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На попутном транспорте в больницу доставили восемь детей и одного сопровождающего. Как сообщили в областной полиции, медицинская помощь никому из них не потребовалась.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Они обеспечили сохранность места ДТП и опросили очевидцев.

По факту аварии ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Тем временем, по предварительным данным оперативных служб, дети с сопровождающим находились в микроавтобусе, водитель которого, пытался уйти от столкновения. Но автобус в итоге завалился набок.

Дети и сопровождающий поступили в больницу для обследования. Видимых серьезных травм, предположительно, ни у кого из них не было.

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