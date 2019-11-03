На ул. Стара-Загора под колесами автомобиля пострадал пенсионер

В субботу, 2 ноября, в 19:40, в Самаре участником ДТП стал 30-летний водитель Volkswagen, ехавший по ул. Стара-Загора в направлении ул. Ташкентской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, напротив дома № 287 по ул. Стара-Загора он сбил 83-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

Пешеход получил травмы. Его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

В пресс-службе областного ГУ МВД России сообщают, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают пешеходов соблюдать правила перехода проезжей части.