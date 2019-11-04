"Ладья" победила "Авто" в повторном матче

В понедельник, 4 ноября, ХК "Ладья" в повторном матче оказался сильнее "Авто" из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первом периоде тольяттинцы смогли отличиться дважды: сначала Степан Стешенко реализовал отложенное удаление, а затем уже в большинстве отличился Данила Лотов — 2:0.

У "Авто" тоже были моменты для взятия ворот, но Кулаков действовал надежно.

На 33-й минуте гости в контратаке отыграли одну шайбу, играя в меньшинстве (Илья Овчинников) — 2:1.

За две секунды до финальной сирены окончательный счет установил Дмитрий Семеновский: гости, игравшие к этому времени без голкипера, нарушили правила на форварде хозяев, и судьи зафиксировали взятие ворот — 3:1 "Ладья" прервала серию из пяти поражений.