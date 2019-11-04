В Курумоче из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолет

В понедельник, 4 ноября, в 14:05 произвел посадку самолет Boeing 752 авиакомпании O"zbekiston Havo Yo"llari, рейса UZB-638 "Пулково (Санкт-Петербург) — Ургенч (Узбекистан)" из-за плохого самочувствия 43-летнего пассажира, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Как пояснили в надзорном ведомстве, врачи установили у него повышенное артериальное давление. Со слов пассажира, он страдает тяжелым заболеванием. После приземления в Курумоче врачи "скорой" увезли его в Самарскую ГКБ № 8.

Самолет отправился по маршруту в 15:20. Ситуация с его приземлением находилась на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.