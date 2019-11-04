16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Курумоче из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолет Из ТЦ "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 170 человек В Самаре почти полгода искали убийц "сталкера", пропавшего на развалинах ЗиМа В Новокуйбышевске неизвестные обстреляли окна школы №5 В Сызранском районе нашли артиллерийские снаряды времен гражданской войны

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Курумоче из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолет

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 4 ноября, в 14:05 произвел посадку самолет Boeing 752 авиакомпании O"zbekiston Havo Yo"llari, рейса UZB-638 "Пулково (Санкт-Петербург) — Ургенч (Узбекистан)" из-за плохого самочувствия 43-летнего пассажира, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Как пояснили в надзорном ведомстве, врачи установили у него повышенное артериальное давление. Со слов пассажира, он страдает тяжелым заболеванием. После приземления в Курумоче врачи "скорой" увезли его в Самарскую ГКБ № 8.

Самолет отправился по маршруту в 15:20. Ситуация с его приземлением находилась на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1