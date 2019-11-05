Жительница "Кошелева": "Этот район идеально подходит для художников"

В районе "Кошелев" каждый житель находит то, что нравится ему больше: удобное месторасположение магазинов и школ, доброжелательность соседей и большое количество детских площадок. Жительницу этого района Светлану Гаврилову, педагога по изобразительному искусству в студии "Наш вернисаж", привлекает здесь красота зданий и чистый воздух:

"Этот район идеально подходит для художников. В других местах Самары редко встретишь такое чистое голубое небо: обычно оно скрывается за многоэтажками. Здесь дышится легче, и из-за этого хочется творить".

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Светлана поделилась, зачем переехала в "Кошелев", как нашла работу, и какие занятия она проводит в студии творчества "Наш вернисаж".