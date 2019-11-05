В Смышляевке пьяный водитель Ford Tranzit протаранил легковушку, пострадала женщина

В понедельник, 4 ноября, в 14:35 в Смышляевке 35-летний водитель автофурнона Ford Tranzit, ехавший в состоянии алкогольного опьянения по Северному шоссе, врезался в попутный автомобиль Nissan Almera, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, легковушкой управляла 43-летняя женщина, которая в результате столкновения пострадала. Врачами "скорой" ей рекомендовано обращение в больницу.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту случившегося проводится проверка и призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, так как это может привести к самым тяжелым последствиям.