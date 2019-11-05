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ДТП Происшествия

На трассе у Тольятти под колесами автомобиля Lada Vesta погиб пешеход

ТОЛЬЯТТИ. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 4 ноября, в 18:10 на 25 км трассы "Тольятти-Хрящевка" 47-летний водитель автомобиля Lada Vesta сбил 37-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги перед близко идущим автомобилем и был одет в темную одежду, без световозвращающих элементов, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пешеход скончался до приезда бригады "скорой помощи".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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