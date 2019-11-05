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ДТП Происшествия

Под Самарой пострадал водитель опрокинувшейся иномарки

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 4 ноября, в Самарской области произошло ДТП с участием 67-летнего водителя Kia Picanto, ехавшего по трассе М-5 в направлении Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 1051 и 1052 км трассы он не обеспечил контроль за скоростью и съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.

Водитель пострадал. Его доставили на "скорой" в больницу с подозрением на травму головы и руки. После оказания помощи мужчину отпустили домой.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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