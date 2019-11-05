"Дентал-Экспо. Самара-2019" покажет последние достижения отрасли

С 6 по 8 ноября в ВК "Экспо-Волга" открывается традиционная выставка-форум "Дентал-Экспо. Самара". На протяжении трех дней гостей выставки ждет экспозиция последних достижений мира стоматологии, общение с российскими и зарубежными коллегами, обучающие семинары и мастер-классы именитых лекторов.

Проект проходит при активной поддержке министерства здравоохранения Самарской области, Стоматологической ассоциации России и Стоматологической ассоциации Самарской области, Самарского государственного медицинского университета.

"Дентал-Экспо. Самара" — это единственная в регионе деловая площадка по обсуждению и решению актуальных вопросов стоматологии. Проект востребован среди специалистов и профессионалов отрасли. В рамках выставки у стоматологов есть уникальная возможность ознакомиться с новинками рынка, приобрести необходимое для работы оборудование, инструменты и материалы. Теоретическая и практическая части форума включают в себя проведение семинаров и мастер-классов, которые позволят стоматологам и работникам отрасли получить новые знания и навыки от ведущих специалистов с мировым именем.