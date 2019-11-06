В Самаре в ДТП пострадала пассажир автобуса

Во вторник, 5 ноября, в 19:00 в Самаре на ул. Победы 33-летний водитель Lada Priora с госномером Саратовской области столкнулся с пассажирским автобусом, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 87 по ул. Победы водитель легковушки не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутным автобусом МАЗ-206085, ехавшим по муниципальному маршруту № 41 (начальная остановка "15 микрорайон" — конечная остановка "универмаг Юность").

В результате ДТП телесные повреждения получила 34-летняя пассажирка автобуса. После аварии ее доставили в лечебное учреждение, откуда, после оказания помощи, ее отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.