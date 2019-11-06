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ДТП Происшествия

Тольяттинец получил тяжелую травму от своего покатившегося автомобиля

ТОЛЬЯТТИ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 5 ноября, в Тольятти в 7:20 на территории СНТ "Дачная" под колесами своего же автомобиля Lifan Solano пострадал 67-летний мужчина.

Перед тем, как выйти из машины, пенсионер не принял меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства. В результате чего автомобиль начал движение и наехал на него.

Мужчину госпитализировали с переломом бедренной кости.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей соблюдать правила эксплуатации транспортных средств.

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