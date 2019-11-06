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ДТП Происшествия

В больнице скончался пешеход, попавший под грузовик под Самарой

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 5 ноября, в 4:20 на 1 км трассы "Подъезд к городу Самара" со стороны Уфы 51-летний водитель грузовика Foton AB с госномером Нижегородской области (регион 152), сбил пешехода, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

По предварительным данным стражей порядка, 51-летний мужчина переходил проезжую часть на неосвещенном участке без светоотражающих элементов на одежде.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где он скончался.

Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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