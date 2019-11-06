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ДТП Происшествия

В Самаре водитель автомобиля с московскими номерами сбил женщину

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 5 ноября, в Самаре на перекрестке Средне-Садовой и ул. Физкультурной 25-летний водитель автомобиля ВИС-234900 с московским госномером (регион 777) в 8:43 сбил женщину, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора мужчина наехал на 33-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу, откуда, после оказания помощи, ее отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения не нарушать ПДД.

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