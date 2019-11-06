Ночью под Самарой 40 человек тушили крупный пожар в частном доме

В среду, 6 ноября, в 1:54 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Советской, 70 в селе Дубовый Умет Волжского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2. В борьбе с огнем участвовали 40 человек, которые использовали 15 единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 2:46. А полностью пожар был ликвидирован в 3:40.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.