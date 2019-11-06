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ДТП Происшествия

В Самаре на парковке водитель иномарки сбил ребенка

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 5 ноября, в Самаре на парковке около дома №4 "а" по ул. Дачная водитель автомобиля Mazda сбил ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 19:10, когда 43-летний мужчина, управлявший иномаркой, ехал по парковке задним ходом, а восьмилетний мальчик бежал мимо автомобилей.

В результате происшедшего ребенок получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Полицейские отмечают, что водитель был трезв. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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