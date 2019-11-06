При пожаре на ул. Авроры в Самаре погиб мужчина

В среду, 6 ноября, около 11:10, начался пожар в квартире дома № 117а на ул. Авроры в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 10 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 19 человек, которые использовали семь единиц техники. Пожар ликвидировали в 1:38.

Во время пожара погиб 61-летний мужчина. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти женщину. Из здания эвакуировали 17 человек.

Причину пожара и ущерб устанавливают.