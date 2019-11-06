16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При пожаре на ул. Авроры в Самаре погиб мужчина Во время матча "Крылья Советов" - "Рубин" скончался стюард В Курумоче из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолет Из ТЦ "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 170 человек В Самаре почти полгода искали убийц "сталкера", пропавшего на развалинах ЗиМа

Чрезвычайные происшествия Происшествия

При пожаре на ул. Авроры в Самаре погиб мужчина

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 6 ноября, около 11:10, начался пожар в квартире дома № 117а на ул. Авроры в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 10 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 19 человек, которые использовали семь единиц техники. Пожар ликвидировали в 1:38.

Во время пожара погиб 61-летний мужчина. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти женщину. Из здания эвакуировали 17 человек.

Причину пожара и ущерб устанавливают.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1