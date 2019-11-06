Три человека погибли в ДТП на трассе Самара - Бугуруслан

В Самарской области ДТП, произошедшее 2 ноября, унесло жизни трех человек, в том числе ребенка, которому в этот день исполнилось 11 месяцев. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным ГИБДД, 34-летний водитель Lada Kalina в 14:30 между 34 и 35 км трассы Самара — Бугуруслан выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Elantra, под управлением 24-летнего парня.
Водитель отечественной легковушки погиб на месте. Его 29-летнюю пассажирку доставили в больницу, где она скончалась на следующий день в реанимации. Также в автомобиле находился 11-месячный сын водителя. Он тоже умер в больнице от полученных травм.
Кроме того, в аварии пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир иномарки. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.
ГИБДД напоминает, что выезд на встречную полосу является одним из самых опасных маневров, а в тех местах, где такой выезд запрещен правилами, он представляет уже чрезвычайную опасность. Это нарушение может повлечь за собой не только административное наказание, но и лишение водительских прав.
В соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа 5 тыс. руб. или же лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Согласно ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ, повторное совершение правонарушения влечет лишение права управлением транспортным средством сроком 1 год, а в случае фиксации нарушения работающими в автоматическом режиме специальными техсредствами — наложение штрафа 5 тыс. рублей.