16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Две женщины пострадали в ДТП с легковушкой и двумя грузовиками под Самарой Три человека погибли в ДТП на трассе Самара - Бугуруслан В Самаре на парковке водитель иномарки сбил ребенка В Самаре водитель автомобиля с московскими номерами сбил женщину В больнице скончался пешеход, попавший под грузовик под Самарой

ДТП Происшествия

Две женщины пострадали в ДТП с легковушкой и двумя грузовиками под Самарой

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Днем 6 ноября в Волжском районе произошло ДТП с участием 32-летней автомобилистки, ехавшей Kia Rio по трассе Самара — Оренбург. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, на 41 км трассы, за пос. Рощинский у пос. Просвет, при обгоне водитель столкнулась с двумя грузовиками.

Автомобилистка и ее 54-летняя пассажирка получили травмы. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливают.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1