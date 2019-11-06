Две женщины пострадали в ДТП с легковушкой и двумя грузовиками под Самарой

Днем 6 ноября в Волжском районе произошло ДТП с участием 32-летней автомобилистки, ехавшей Kia Rio по трассе Самара — Оренбург. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, на 41 км трассы, за пос. Рощинский у пос. Просвет, при обгоне водитель столкнулась с двумя грузовиками.

Автомобилистка и ее 54-летняя пассажирка получили травмы. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливают.