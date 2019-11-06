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Назначен новый начальник ОГИБДД Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приказом начальника ГУ МВД России по Самарской области начальником отдела ГИБДД У МВД России по Тольятти назначен подполковник полиции Андрей Капунов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Андрей Капунов родился в Пензе 7 мая 1974 года. В 1997 г. он окончил Пензенский государственный технический университет по специальности "инженер-электромеханик", в 2005 г. окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России по специальности "правоохранительная деятельность". Службу в органах внутренних дел начал с инспектора ДПС в декабре 1997 г. в ГИБДД Тольятти.

С 2007 г. Андрей Евгеньевич занимал различные руководящие должности в ГИБДД Тольятти, Ставропольского района и в Жигулевске.

С 2014 г. подполковник полиции Андрей Капунов занимал должность замначальника отдела ГИБДД У МВД России по Тольятти. В 2016 г. находился в служебной командировке в Дагестане.

За время службы в органах внутренних дел он зарекомендовал себя как добросовестный сотрудник полиции и грамотный, ответственный руководитель. Имеет медали трех степеней "За отличие в службе".

Прежний начальник Отдела ГИБДД Тольятти Сергей Фокин ушел на заслуженный отдых.

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