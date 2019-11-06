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АО "Транснефть - Приволга" завершило масштабные работы на линейной части и объектах МН Куйбышев — Тихорецк

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило технологическое подключение построенных участков к реконструируемому магистральному нефтепроводу (МН) Куйбышев — Тихорецк на участках Самара — Зензеватка и Зензеватка — 1193 км, а также плановое подключение и замену оборудования. В ходе работ подключено пять участков МН Куйбышев — Тихорецк общей протяженностью около 62,5 км, заменены и отремонтированы 17 задвижек, вырезаны дефекты на технологических трубопроводах, подключены два строящихся резервуара к технологическим трубопроводам на объектах предприятия в Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях.

Масштабные работы выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" во время плановой 72-часовой остановки МН Куйбышев — Тихорецк.

Цель — обеспечение безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга"

На территории Самарской области подключены два участка на линейной части нефтепровода общей протяженностью 6,94 км. На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" подключены коллектор подпорной насосной станции (ПНС) Куйбышев — Тихорецк, вырезана дублирующая задвижка подводящего коллектора от резервуарного парка НПС "Самара-1" в ПНС Куйбышев — Тихорецк. Кроме того, подключены сбросной и приемный коллекторы резервуара вертикального стального (РВС) объемом 20000 куб. м. № 4 к технологическим трубопроводам станции.

В Саратовской области на линейной части магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк подключен участок протяженностью 2,2 км, врезаны два тройника с задвижками, проведены замена одной задвижки и средний ремонт трех задвижек. На НПС "Грачи-2" и "Бородаевка-1" заменены по две задвижки, на НПС "Терновка" и "Красноармейская" — по одной.

В Волгоградской и Ростовской областях бригады центральной ремонтной службы Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) подключили два участка на линейной части МН Куйбышев — Тихорецк общей протяженностью 53,32 км, провели средний ремонт трех задвижек, заменили две задвижки на камере пропуска средств очистки и диагностики.

Кроме того, на НПС "Зензеватка" произвели врезку магистрального насосного агрегата, заменили два обратных клапана и подключили резервуар вертикальный стальной с понтоном объемом 20000 куб. м. № 6 к технологическим трубопроводам станции. На НПС "Ефимовка" подключили вновь построенный участок подводящего нефтепровода, на НПС "Зимовники" заменили задвижку и вырезали два дефекта на технологических трубопроводах, на НПС "Песчанокопская" подключили байпасный трубопровод от системы сглаживания волн давления (ССВД) к подводящему нефтепроводу, а также входной коллектор к существующей ССВД.

В ремонтных работах была задействована 41 ремонтная бригада, привлечено более 760 специалистов Самарского, Бугурусланского, Волгоградского и Саратовского РНУ, использовалось 315 единиц техники. В том числе была привлечена техническая помощь АО "Транснефть - Урал", АО "Транснефть - Север", АО "Транснефть - Дружба", АО "Центральная Сибирь" и АО "Черномортранснефть".

Транспортировка нефти возобновлена по графику в штатном режиме.

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