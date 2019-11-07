В Нефтегорском районе пострадал водитель опрокинувшегося в кювет Lexus

В среду, 6 ноября, в 13:15, в Нефтегорском районе произошло ДТП с участием 52-летнего водителя Lexus LX570, ехавшего по дороге со стороны с. Дмитриевка к трассе Самара — Оренбург. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, между 3 и 4 км дороги автомобилист не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате аварии водителя госпитализировали с травмами.

По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.