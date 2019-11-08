16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сергиевском районе погиб водитель ВАЗа, столкнувшийся на "встречке" с Volkswagen Touareg В ДТП с легковушкой и фургоном Mercedes Benz на пр. Кирова в Самаре пострадала женщина Две женщины пострадали в ДТП с легковушкой и двумя грузовиками под Самарой Три человека погибли в ДТП на трассе Самара - Бугуруслан В Самаре на парковке водитель иномарки сбил ребенка

ДТП Происшествия

В Сергиевском районе погиб водитель ВАЗа, столкнувшийся на "встречке" с Volkswagen Touareg

СЕРГИЕВСК. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 7 ноября, возле с. Орлянка Сергиевского района 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением 62-летнего мужчины, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские сообщают, что в результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм в машине "скорой помощи".

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1