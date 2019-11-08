В Сергиевском районе погиб водитель ВАЗа, столкнувшийся на "встречке" с Volkswagen Touareg

В четверг, 7 ноября, возле с. Орлянка Сергиевского района 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением 62-летнего мужчины, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские сообщают, что в результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм в машине "скорой помощи".
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.