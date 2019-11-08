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Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" проиграла "Химику" - 4:6

ТОЛЬЯТТИ. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" на домашнем льду уступил "Химику" из Воскресенска - 4:6.

В первом периоде игра в атаке у "Лады" не клеилась: воскресенцы не позволяли волжанам хозяйничать у своих ворот, а на последней минуте периода в сутолоке у ворот Александра Скрынника Егор Круженков вывел гостей вперед — 0:1.

На 25-й минуте Илья Давыдов удвоил преимущество гостей дальним броском — 0:2. Вскоре Илья Коренев убежал к воротам Скрынника, но голкипер "Лады" выручил партнеров.

"Лада" завелась, и во второй половине второй трети Андрей Белозеров и Антон Капотов сравняли счет (2:2).

На 39-й минуте Никита Кротиков вывел вперед "Ладу" — 3:2. Но, под занавес периода Круженков забросил вторую свою шайбу, удачно сыграв на добивании (3:3).

В середине третьего периода соперники обменялись голами: Григорий Глебов вывел гостей вперед, а Филипп Толузаков сделал счет равным — 4:4.

Концовка матча осталась за "Химиком": сначала Максим Баин вывел вперед подмосковную команду, а на последних секундах Антон Злобин поразил пустые ворота — 4:6 победа "Химика".

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