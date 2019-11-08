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Хоккей Спорт

Состав ХК "Лада" пополнил вратарь Сергей Коробов

ТОЛЬЯТТИ. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт до конца сезона с вратарем Сергеем Коробовым.

В сезоне 2019/20 Коробов сыграл в 1 матче за "Нефтяник" из Альметьевска, заработав коэффициент надежности 3.44 и отразив 82,4% бросков по своим воротам.

В первой половине сезона 2018/19 Сергей выступал за "Ижсталь", где в 22 матчах отразил 90,5% бросков по своим воротам и набрал коэффициент надежности 3.29. Закончил сезон Коробов в "Северстали", за которую сыграл в 3 матчах, заработав коэффициент 1.91 и отразив 94,0% бросков.

Хоккеист будет выступать под 43 номером.

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