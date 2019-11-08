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Пожары Происшествия

Ночью в с. Черноречье тушили крупный пожар на складе и автомобиль

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 8 ноября, в 3:24 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Мира в с. Черноречье Волжского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело складское помещение на площади 300 кв. м. и автомобиль Lada Kalina.
В тушении участвовали 12 человек, которые, используя три единицы техники, смогли локализовать очаг возгорания в 5:40. А полностью пожар удалось ликвидировать в 6:20.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.

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