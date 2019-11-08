Водитель Renault опрокинул УАЗ в Богатовском районе

В Богатовском районе 7 ноября столкнулись водитель Renault и UAZ Patriot. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:00 75-летний водитель Renault ехал со стороны с. Богатое в направлении Нефтегорска. Поворачивая направо, он не занял крайнее положение на проезжей части и столкнулся с UAZ Patriot под управлением 38-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель УАЗа, но госпитализация ему не потребовалась.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел ведут проверку.