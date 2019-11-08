В Тольятти собака не подпустила к умирающему хозяину врачей

Сотрудники МКУ "Центр гражданской защиты Тольятти" получили вызов в квартиру, где требовалась помощь врачам "скорой". Об этом рассказал в соцсети директор центра Андрей Дербенев.

Как пояснил Андрей Дербенев, врачей службы "03" вызвал хозяин квартиры. Он жаловался на боль в сердце. Дверь в общий коридор медикам открыла соседка.

Мужчина же не отзывался. В квартире врачей встретила большая собака. Она была не рада гостям и встала агрессивно "на охрану" жилья. Медики не могли оказать помощь. Прибывшие спасатели заблокировали животное в свободной комнате. Но было потеряно время и спасти хозяина жилища уже не удалось.

Спасатели рекомендуют владельцам собак, в случае вызова сотрудников чрезвычайных служб, изолировать питомцев, чтобы они не могли воспрепятствовать оказанию экстренной помощи.