16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти собака не подпустила к умирающему хозяину врачей При пожаре на ул. Авроры в Самаре погиб мужчина Во время матча "Крылья Советов" - "Рубин" скончался стюард В Курумоче из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолет Из ТЦ "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 170 человек

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Тольятти собака не подпустила к умирающему хозяину врачей

ТОЛЬЯТТИ. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники МКУ "Центр гражданской защиты Тольятти" получили вызов в квартиру, где требовалась помощь врачам "скорой". Об этом рассказал в соцсети директор центра Андрей Дербенев.

Как пояснил Андрей Дербенев, врачей службы "03" вызвал хозяин квартиры. Он жаловался на боль в сердце. Дверь в общий коридор медикам открыла соседка.

Мужчина же не отзывался. В квартире врачей встретила большая собака. Она была не рада гостям и встала агрессивно "на охрану" жилья. Медики не могли оказать помощь. Прибывшие спасатели заблокировали животное в свободной комнате. Но было потеряно время и спасти хозяина жилища уже не удалось.

Спасатели рекомендуют владельцам собак, в случае вызова сотрудников чрезвычайных служб, изолировать питомцев, чтобы они не могли воспрепятствовать оказанию экстренной помощи.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1