В Курумоче экстренно сел самолет с мертвым пассажиром

В пятницу, 8 ноября, командир самолета, летевшего рейсом Москва — Фергана, запросил экстренную посадку в аэропорту Курумоч из-за плохого самочувствия 52-летнего пассажира. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, пассажир — уроженец Ферганы жаловался на боли в сердце и скончался до приземления воздушного судна. Самолет сел в самарском аэропорту примерно в 17:15.

В Курумоче медики определили предварительную причину смерти — инфаркт с оттенком в легких.

По факту произошедшего Куйбышевская транспортная прокуратура назначила проверку в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. Она должна установить, был ли в случившемся состав какого-либо преступления или нет.