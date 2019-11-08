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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Курумоче экстренно сел самолет с мертвым пассажиром

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 8 ноября, командир самолета, летевшего рейсом Москва — Фергана, запросил экстренную посадку в аэропорту Курумоч из-за плохого самочувствия 52-летнего пассажира. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, пассажир — уроженец Ферганы жаловался на боли в сердце и скончался до приземления воздушного судна. Самолет сел в самарском аэропорту примерно в 17:15.

В Курумоче медики определили предварительную причину смерти — инфаркт с оттенком в легких.

По факту произошедшего Куйбышевская транспортная прокуратура назначила проверку в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. Она должна установить, был ли в случившемся состав какого-либо преступления или нет.

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