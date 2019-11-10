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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре электропоездом смертельно травмирован мужчина

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 9 ноября, в 18:17 на 180-ом километре КбшЖД, в районе станции "Козелковская" электропоездом был травмирован мужчина в возрасте около 30-35 лет. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, до происшествия мужчина шел в наушниках по колее ж/д пути по ходу движения электропоезда. Увидевший его машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Тогда пострадавший был погружен в электропоезд, но в пути скончался.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа линейного пункта полиции станции "Безымянка". О случившемся уведомлены представители следствия.

По факту происшествия организована проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.

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