В Курумоче из-за курившей пассажирки экстренно приземлился самолет рейса "Челябинск-Сочи"

В воскресенье, 10 ноября, в 05:55 в аэропорту Курумоч произошла экстренная посадка самолета Boeing 738 рейса 324 "Челябинск-Сочи" авиакомпании "Победа".

Самолет сел из-за хулиганства 31-летней пассажирки, которая курила электронные сигареты в туалете. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

После приземления данная пассажирка была отстранена от полета, а воздушное судно отправилось по маршруту в 06:55.

Ситуация с экстренной посадкой самолета находилась на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.





