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Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС покинули два игрока

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нападающий Максим Ахметзянов и защитник Рузаль Хакимзянов покинула ХК ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба "летчиков".

Как уточняют в клубе, договорные отношения прекращены по обоюдному согласию сторон.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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