ХК ЦСК ВВС покинули два игрока

Нападающий Максим Ахметзянов и защитник Рузаль Хакимзянов покинула ХК ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба "летчиков".
Как уточняют в клубе, договорные отношения прекращены по обоюдному согласию сторон.
Нападающий Максим Ахметзянов и защитник Рузаль Хакимзянов покинула ХК ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба "летчиков".
Как уточняют в клубе, договорные отношения прекращены по обоюдному согласию сторон.
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