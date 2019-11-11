ТЦ "Космопорт" рискует остаться без воды и закрыться

Самарский ТЦ "Космопорт" может оказаться отрезанным от воды и прекратить свою работу, пишет "Самарское обозрение".

Претензии к оператору ТЦ — ООО "Виктор и Ко Мега Парк", оказались у компании "ПДК" близкой к бенефициару холдинга "Самарский деловой мир" Алексею Шаповалову.

По данным судебных материалов, ООО "ПДК" владеет четырьмя земельными участками, расположенными прямо за "Космопортом", общей площадью более 78 тыс. кв. метров. Именно через эти участки пролегает водопроводная линия, обеспечивающая нормальное функционирование ТЦ. В материалах дела она характеризуется как "водопроводная линия Д-300 длиной 630 м, начиная от фланца подключения к водопроводу с колодцами ВК-1, ВК-12 в районе ул. Булкина и ул. Карбышева". ООО "ПДК" потребовало признать водопровод самовольной постройкой, а от ООО "Виктор и Ко Мега Парк" — в течение месяца после вынесения судебного решения за свой счет снести его. Если "Виктор и Ко" не сделает требуемого, ООО "ПДК" хочет получить от суда санкцию на демонтаж водопровода собственными силами.

Как пишет "СО", рассмотрение дела постоянно откладывалось. Потребовалось привлечь массу третьих лиц: ООО "Самарские коммунальные системы", МП "Самараводоканал", администрацию г. о. Самара и департамент управления имуществом г. о. Самара. На следующем заседании, которое состоится 25 ноября, по всей видимости, и начнется реальное решение судьбы водопровода.

Это решение способно определить судьбу и "Космопорта". Как уточнили в пресс-службе ООО "Самарские коммунальные системы", никаких других водопроводных вводов на торговый центр нет. А значит, нет и альтернативного способа обеспечить водоснабжение "Космопорта".

Потребление воды "Космопортом", по данным "СКС", составляет 6,2 тыс. м3 в месяц. Так что если Виктор Сурков не сможет отбиться от юристов Шаповалова, крупнейший торговый центр его холдинга "Виктор и Ко" останется без воды на неограниченное время. В таком случае "Космопорт" придется закрывать. Он не сможет работать ни по современным санитарным нормам, ни техническим.

Если ООО "ПДК" выиграет дело, холдингу Суркова придется искать оперативное решение проблемы. Эксперты отмечают, что варианты есть, но прежде всего они упираются в сроки реализации. На подключение к альтернативным источникам водоснабжения уйдет как минимум год. Для "Космопорта" и холдинга Виктора Суркова в целом это может оказаться критичным сроком и грозить потерей и арендаторов, которые за это время могут найти и другие площадки, и главного источника дохода, не говоря уже о том, что реализация любого проекта по подключению торгового центра к воде потребует больших затрат.

Еще одним источником воды теоретически могут стать скважины. По мнению экспертов "Самарской гильдии буровых специалистов", технически это возможно. "Если учитывать, что ежемесячно "Космопорт" потребляет порядка 6,2 тыс. кубометров воды, то из расчета, что вода нужна не круглосуточно, а лишь около 12 часов в сутки — во время работы торгового центра, получается, что в час необходимо около 17,2 кубометра воды. Подачу такого объема могут обеспечить две скважины. Потребуется глубина порядка 90-120 м, разбег стоимости на одну скважину составит от 360 тыс. руб. до 600 тыс. рублей. Естественно, бурение скважин требует разрешения, согласования проектной документации, а также лицензирования самой скважины. На все это нужно порядка полугода", — говорят в "Самарских коммунальных системах".

По мнению экспертов издания, лучшее, на что может надеяться "Космопорт", — это договор сервитута с ООО "ПДК" на более-менее щадящих условиях. "Исхода в данной ситуации может быть два: суд удовлетворит требования истца, обязав демонтировать водопроводную трубу, либо сторонам удастся договориться, в том числе в судебном порядке, о сервитуте.

Для холдинга "Виктор и Ко" "Космопорт" является ключевым торговым центром. Так что он пойдет на все, чтобы избежать его закрытия", — комментирует партнер АБ "Карпов, Тараборин и партнеры" Сергей Карпов. Правда, цена за это может оказаться очень высокой. По мнению экспертов, если "Космопорт" докажет, что использование участков земли возможно без сноса трубы, то сможет платить аренду за ту землю, которую она физически занимает. Если же ООО "ПДК" докажет, что использование земельного участка невозможно из-за водопровода Суркова, холдингу бизнесмена придется арендовать земельные участки гораздо большей площади. По оценке директора ООО "Институт оценки и управления" Николая Кондюрина, аренда квадратного метра земли в этом районе стоит порядка 3-6 тыс. рублей.

Отсюда и большой разбег стоимости аренды. Только земля под водопроводом обойдется недорого — от 1,89 млн до 3,78 млн в месяц. Если же потребуется аренда всей земли "ПДК", то это может стоить от 234 до 468 млн рублей.