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ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Клинической под колесами иномарки пострадал пешеход

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 9 ноября, в 20:26 в Самаре напротив дома № 25 по ул. Клиническая 43-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил 51-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После ДТП пострадавший пешеход был доставлен на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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