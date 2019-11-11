В Самаре на ул. Клинической под колесами иномарки пострадал пешеход

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В субботу, 9 ноября, в 20:26 в Самаре напротив дома № 25 по ул. Клиническая 43-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил 51-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.